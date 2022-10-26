انت الان تتابع خبر بعد تصريحات فرج عامر.. محامي شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة سفرها إلى الخارج للعلاج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، حقيقة تصريح رجل الأعمال فرج عامر، بسفر موكلته إلى الخارج من أجل استكمال علاجها من الإدمان.حيث أوضح “قنطوش” في تصريحات صحفية، أن هذا التصريح لا أساس له من الصحة، وأن “شيرين” لا زالت موجودة بإحدى المصحات النفسية لعلاج الإدمان في مصر، مشيرًا إلى أن حالتها في تحسن مستمر.

وكان رجل الأعمال فرج عامر، قد نشر من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب، وأرفق معها التعليق التالي: “شيرين سافرت إلى ألمانيا برعاية الدولة للعلاج”.

أسرة شيرين عبد الوهاب تتهم حسام حبيب بالتسبب في إدمانها

وكانت والدة الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد صرحت في إحدى حلقات برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، أن ابنتها مدمنة للمخدرات، وأن السبب في إدمانها هو حسام حبيب، الذي استغاثت بالبرنامج والناس منه لحماية ابنتها.

ولم تكن والدة شيرين عبد الوهاب هي الوحيدة التي وجهت هذا الاتهام لحسام حبيب، بل اتهمه بذلك أيضًا كلًا من لملحن محمود الخيامي والإعلامية نضال الأحمدية.