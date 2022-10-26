انت الان تتابع خبر تفاصيل إعتزال جورج وسوف الغناء بشكل نهائي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر على مواقع التواصل خلال الفترة الماضية انباء تفيد بإعتزال الفنان السوري جورج وسوف، الغناء بسبب حالته الصحية، ما أثار الخبر جدلا كبيرا لدى جمهوره في الوطن العربي.

الا ان جورج وسوف قد حسم الجدل، خلال حلوله ضيفاً على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية والفنانة المصرية إسعاد يونس، اذ تحدث بالكثير من المواضيع التي تخص حياته الشخصية والفنية، منها قرار إعتزاله الغناء.

وأكد سلطان الطرب انه يرفض اعتزال الغناء، طالما انه قادراً على العطاء، لأن الإعتزال بالنسبة له كالموت أو الانتحار، مشيرا انه مستمر في الفن، ومواكبة الشباب والغناء معهم، لأن ذلك واجب عليه.

أما فيما يخص قلة ظهوره إعلامياً، في البرامج التلفزيونية، أوضح وسوف أنه لا يحب تكرار نفس الكلام في كل لقاء، لذلك يفضل ان يكون مقلا في الظهور.

وكشف جورج وسوف خلال اللقاء عن مكانة النجمة اللبنانية فيروز عنده، مؤكدا ان علاقته بها روحية أكثر منها شخصية، حيث التقى بها عندما كانوا جيران في بيروت، ومقابلته معها تعني له الكثير.

أما عن رأيه في الجيل الجديد من المطربين، أكد انه ليس ضد الإتجاهات الجديدة في الغناء، بل يؤيده، لذا يحاول ان يعاصر الشباب ويغني لهم، لأن عدم معاصرة الشباب تعتبر مصيبة، حسب رأيه.