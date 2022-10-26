انت الان تتابع خبر وفاة ممثل لبناني قدير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توفي اليوم الأربعاء، العضو السابق في مجلس ادارة النقابة، والممثل والمخرج اللبناني غسان اسطفان عن عمر ناهز 67 عاما.

بعد مسيرة فنية طويلة من الأعمال التمثيلية التي تكللت بالنجاحات.

ونعى نقيب الممثلين في لبنان نعمة بدوي، الفنان الراحل، معبرا عن حزنه لوفاة النجم الخلوق والمبدع في الزمن الجميل، مؤكدا انه سيبقى حاضرا في الذاكرة والوجدان.

كمى نعى المتابعون غسان اسطفان، وعبروا عن حزنهم الكبير، مستذكرين اهم الادوار والأعمال التي قدمها.

غسان أسطفان ممثل لبناني قدير بدأت مسيرته الفنية في مطلع السبعينات عبر مسلسلات تلفزيونية وبخاصة البرنامج الانتقادي التلفزيوني الاجتماعي "أبو ملحم"، وعمل في مسلسلات تاريخية عرضت في 13 دولة عربية، منها: زرياب، رسول الخليفة، وغيرها.

كما شارك الفنان الراحل في مسلسل الوجه الضائع، ومسلسل طالبين القرب.

وأخرج اسطفان أول خمس حلقات من المسلسل الاجتماعي Familia بعنوان "حق الوصاية"، وأخرج فيلم سينمائي بعنوان المشهد الأخير" بطولة الممثلين عمار شلق وبرناديت حديب.