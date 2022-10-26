انت الان تتابع خبر قطر تعرض مبلغا خياليا على توبا وميريام للمشاركة بكأس العالم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تلقى عدد من مشاهير تركيا عروضا لحضور فعاليات كأس العالم في قطر، الشهر المقبل، بحسب ما ذكرت صحيفة A Haber التركية.

ووفقا للمحادثات، شملت الأسماء النجمتين التركيتين توبا بويوكستون ومريم أوزرلي، لحضور الحدث والظهور في مؤسسات قطرية، وقد عرض على كل واحدة منهن 500 ألف دولار، أي ما يعادل 9 مليون ليرة تركية.

وتم اختيار توبا التي عرفت بالعالم العربي بدور لميس، وميريم التي عرفت بدور السلطانة هيام، لما تتمتعان به من شهرة واسعة في الوطن العربي، وفي حال تم الاتفاق مع النجمتين سوف تسافران إلى قطر الشهر المقبل لمتابعة كافة التفاصيل.

وعلى صعيد آخر، كانت قد كشفت الفنانة بلقيس فتحي، في وقت سابق عن الأغنية الرسمية التي شاركت بها في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، والتي تحمل عنوان “Light The . Sky”، وروجت الفنانة للاغنية عبر حسابها في انستغرام، ونشرت مقطعا منها، وعبرت عن فخرها بهذه المشاركة.

كما قام موقع الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، بطرح الأغنية التي شاركت فيها بلقيس فتحي مع عدد من النجوم، منهم نورا فتحي ورحمة رياض، وريد وان، وغيرهم.

ومن ناحية أخرى، يأمل التجار وأصحاب المحال التجارية في قطر بإنتعاش أسواقهم خلال فعاليات كأس العالم، ومن بينها سوق واقف الشعبي، الذي يعتبر من الأماكن التراثية الأكثر شهرةً في قطر، ويعود تاريخه إلى أكثر من مئة سنة، حيث يأمل العاملون فيه انتعاش السوق خلال الأيام المقبلة، وان يصبح مقصداً لمئات الآلاف من مشجعي كأس العالم الذي ستبدا فعالياته الشهر المقبل، للمرة الأولى في الشرق الأوسط.