نيللى كريم بطلة الجزء الثالث من ”ليه لأ ” وتعلن بدء التصوير

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 02:29 مساءً - أعلنت النجمة نيللى كريم، بدء تصوير الجزء الثالث من مسلسل "ليه لأ" الذى تخوض بطولته ، المقررعرضه الفترة المقبلة، من إخراج نادين خان، حيث من المقرر أن تستمر نيللى في تصوير المسلسل حتى بداية تصوير مسلسلها الجديد "عملة نادرة" المقرر عرضه في رمضان المقبل، وكشفت نيللى عن بدء التصوير من خلال نشر صورة الكلاك للعمل .

الجزء الأول من مسلسل "ليه لأ" خاضت بطولته الفنانة أمينة خليل في أولى بطولاتها المطلقة، وشاركها البطولة هالة صدقي وشيرين رضا ومحسن محيي الدين، ومحمد شرنوبي وعدد من الوجوه الجديدة من الشباب، وتناول العمل قضية استقلال الفتاة في حياتها بعيدا عن بيت أسرتها واعتمادها على نفسها.

خاض بطولة الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ" النجمة منة شلبي، وجسدت فيه دور طبيبة عيون لأول مرة في الدراما، وشاركها البطولة أحمد حاتم، أمير شاهين، وسارة عبدالرحمن، ومن تأليف مريم ناعوم، وإخراج مريم أبو عوف.

يشار إلى أن نيللى كرين تستعد لخوض السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "عملة نادرة"، ويشارك في بطولته كلا من جمال سليمان، فردوس عبد الحميد، كمال أبو رية، بالإضافة إلى عدد من الفنانين سيتم الإعلان عنهم تباعاً، والمسلسل من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج العدل جروب .