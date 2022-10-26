ننشر تفاصيل أزمة أنغام وابن فضل شاكر بسبب ”ياريتك فاهمني”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - قام محمد شاكر ابن الفنان اللبناني فضل شاكر، بحذف مقطع فيديو لأغنية أنغام "يا ريتك فاهمني".

وأعرب محمد شاكر عن حزنه بسبب هذا الأمر، بعدما أجبره المكتب الإعلامي لأنغام حذف الأغنية، وكتب عبر صفحته على تويتر: "للأسف مضطرين نحذف الأغنية على يوتيوب كلمونا من مكتب أنغام بحذف الأغنية، مع العلم فيه أكثر من 10 فنانين قاموا بغنائها والإيرادات كلها تعود للشركة الموقعة معها أنغام".

وأضاف محمد شاكر: «ما بعرف ليش بس أنا؟.. شكرا لكل من بعث برسالة لي وخير إن شاء الله، هذا عن جد شي بزعِّل يلي صار.. ليش أنا بس بدو ينطلب مني أحذف أغنية يا ريتك فاهمني بالوقت يلي في عشرات من الفنانين غنوها وسجلوها وصوروها وما حدًا طلب منهم يحذفوها».

من ناحية أخرى، رد سعيد إمام المدير الفني لشركة روتانا في مصر عبر "ET بالعربي" على الجدل مؤكدًا أن حذف الأغنية بصوت محمد فضل شاكر، يرجع إلى مخالفته سياسات الملكية الفكرية، وعدم حصوله على إذن مُسبق باستغلال الأغنية.

وتابع: "أي شخص بياخد أغنية من روتانا، يا إما يكون دافع فلوس، أو واخد تصريح الأول".

وأشار في حديثه أن الأغنية الأصلية ليست ملكًا لشركة "روتانا" فقط، بينما الحقوق تشمل أطرافًا أخرى، مُتمثلة في المؤلف والمُلحن، وكذلك جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين.

يذكر أن أنغام طرحت أغنية "يا ريتك فاهمني" في العام 2009 عبر اليوتيوب من كلمات نادر عبدالله، ألحان تامر عاشور وتوزيع مادي، وحققت على يوتيوب إلى الآن أكثر من 77 مليون مشاهدة.