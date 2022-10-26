غدًا.. جيلان علاء وزوجها عز شهوان ضيفا «معكم منى الشاذلي»

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة جديدة من "معكم منى الشاذلي"، الفنانة جيلان علاء وزوجها عز شهوان، في حلقة من المقرر عرضها غدًا الخميس، في تمام التاسعة مساء، على قناة cbc.

تكشف جيلان خلال اللقاء، الصفات المشتركة بينها وبين زوجها، وكيف تختلف رؤيتهما للأمور بحسب الخبرات والتجارب، وكيف أن قصة حبهما بدأت حينما كانا في برنامج "معكم منى الشاذلي" في لقاء سابق، حيث اعترف بحبه لها في تلك الليلة. كما شهدت الحلقة العديد من الألعاب والتحديات بين جيلان وعز.

وفي فقرة لاحقة؛ تستضيف الإعلامية منى الشاذلي المطرب التونسي محمد الجبالي، بمناسبة مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ 31، ليروي تفاصيل مشاركاته لـ 8 مرات في المهرجان، وذكرياته معه.

ويقدم الجبالي خلال اللقاء عددًا من الأغاني، منها "لاموني اللي غاروا مني"، "يا واحشني رد عليا" وغيرها. كما يتحدث عن مشواره الفني الذي بدأ عن طريق برنامج اكتشاف المواهب الذي كانت ترعاه التلفزة الوطنية التونسية "نجوم الغد".