مي سليم: بقالي شهر تعبانة.. الدنيا ولا حاجة خالص

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - أعلنت الفنانة مي سليم تعافيها من الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا.

وكتبت مي سليم عبر حسابها على "فيس بوك": "بقالي شهر تعبانة جدًا، الحمد الله بقيت كويسة بس اكتشفت أن الواحد ضعيف جدًا، وأن الدنيا ولا حاجة خالص".

وأضافت: "لازم تحمد ربنا على الصحة، وعلى كل حاجة عندك، مفيش حاجة تستاهل خالص أنك تتعب نفسك عليها، قول الحمد الله".

من ناحية أخرى، تعاقدت مي سليم، على الانضمام لأسرة فيلم "التاروت" والذي تخوض بطولته الفنانة سمية الخشاب، ورانيا يوسف.

انضمام مي سليم، جاء بعد اعتذار الفنانة ناهد السباعي عن عدم تقديم دورها نظرا لظروف خاصة بها، وبدأ صناع العمل التصوير منذ أسبوعين.

فيلم "التاروت" بطولة سمية الخشاب، ورانيا يوسف، ومحمد عز، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى مثير.

"التاروت" تأليف معتز المفتى وإخراج إبرام نشأت، ويسجل تعاون رانيا يوسف وسمية الخشاب بعد 21 سنة من عرض مسلسل "عائلة الحاج متولى" مع النجم نور الشريف، حيث ساهم العمل في شهرتهما.