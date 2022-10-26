تعرف على سر رفض امينه خليل لخضوع عملية تجميل أنفها رغم الانتقادات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة أمينة خليل والتي أكملت عامها الـ 34، فهي من مواليد 26 أكتوبر 1988، وبدأت مشوارها الفني عام 2011.

تخرجت من الجامعة الأمريكية عام 2009، وقررت دارسة التمثيل في الجامعة الأمريكية، وبعد التخرج سافرت إلى الولايات المتحدة لدراسة المسرح ودخول معهد السينما.

واجهت أمينة خليل صعوبات كثيرة في البداية بسبب شكل أنفها ونصحها عدد من المخرجين بالخضوع لعملية تجميل بأنفها ولكنها رفضت الخضوع لنصيحتهم وشعرت بأنها مميزة بشكل أنفها ورفضت الخضوع لعملية تجميل.

وقالت: "اقتربت من إجراء عملية تجميل في انفي بسبب كثرة الانتقادات الموجهة لى عليها، وحجزت موعد العملية بعد موافقة والدتي، وكان يقال لي في وجهي أثناء التصوير "مناخيرك عاملة مشكلة في الكاميرا" ولكني تراجعت قبل العلمية فى آخر لحظة.

وكشفت سبب تراجعها عن عملية التجميل قائلة: "قولت هعمل عملية التجميل وهغير شكل مناخيري خلاص وقولت لماما إن ده شيء مضايقني جدًا وكان جايبلي عقدة نفسية، فحجزت المعاد مع الدكتور لحد ما قبلها بيومين وقعت من على السلم واتخبطت في وشي فكان عندي زرقان وورم وكلمت الدكتور وقالي أنا مقدرش أعمل العملية لازم تخفي الأول".

وأكملت: "وأنا خدتها إشارة من عند ربنا بإني أبدأ العمل على ثقتي في نفسي، وقولت أنا هتريق على نفسي قبل ما تتريقوا عليا، وبقيت ببرز أنفي بشكل أوضح أمام الجميع، وعملتها سنة 2012، عملت إعلان وقولت عايزين يغيروني ويخلوني براستك أو باربي هي دي مناخير باربي".

تألقت أمينة خليل في الدراما المصرية منذ عام 2016، بمشاركتها في العديد من المسلسلات أبرزها "جراند أوتيل"، و"ليالي اوجيني"، و"خلي بالك من زيزي" وأخيرا "العائدون" في ماراثون رمضان 2022.

ومن ناحية أخرى، شاركت أمينة خليل مؤخرا في فيلم "عمهم" بطولة محمد عادل إمام ومحمد ثروت وسيد رجب وغيرهم، ومن إخراج حسين المنباوي.