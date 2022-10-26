اليوم.. أحمد سعد يستعد لطرح ”ليه بداري”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - يستعد الفنان أحمد سعد، لطرح أحدث أغانيه "ليه بداري" اليوم في تمام الساعة 8 مساءً، عبر قناته بموقع "يوتيوب".

أغنية "ليه بداري" من فيلم "هاشتاج جوزني" لأمير المصري الذي من المقرر طرحه خلال الشهر المقبل بدور العرض السينمائي.

ونشر أحمد سعد على بوستر الأغنية عبر حسابه على إنستجرام وعلّق قائلا: "استنوا أغنية "ليه بداري" من فيلم "هاشتاج جوزني" يوم الأربعاء الساعة 8 على قناتي على يوتيوب".

وطرح أحمد سعد، خلال الأسابيع الماضية كليب "وسع وسع"، الذى ظهر فيه بنيولوك جديد "شعر أبيض" كما قدم بعض الرقصات مع المجموعة خلال الكليب من إخراج إسلام هشام.

"وسع وسع" رابع أغاني ألبوم أحمد سعد الجديد، كلمات أحمد سعد، بالاشتراك مع مصطفى حدوتة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس وتم طرحها الن على اليوتيوب.