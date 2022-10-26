فن ومشاهير

شاهد.. سمية الخشاب توجه رسالة غامضة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - وجّهت الفنانة سمية الخشاب ، رسالة غامضة من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

وكتبت سمية الخشاب: «الشمس عندها كسوف وانتي لسه بجحة».

يذكر أن أكدت الفنانة سمية الخشاب انها سعيدة بالمشاركة فى بطولة مسرحية “ كازينو بديعة ” ، والتى تجسد من خلالها شخصية بديعة مصابني .

وتابعت سمية الخشاب: وجود اسم الكاتب الكبير أحمد الابياري شجعني على الموافقة على المسرحية ، ويتم حالياً عمل بروفات على اعلي مستوي لتقديم العرض بالشكل اللائق .

وتستكمل سمية الخشاب : متحمسة للعمل خاصة أنني اتعاون فيه مع كبار الفنانين فى مختلف المجالات سواء فى مجال التلحين مع هيثم الخميسي ، أو الاستعراض مع عاطف عوض .

وأضافت سمية الخشاب : شخصية بديعة مصابني تحتاج الى مذاكرة كبيرة للإلمام بالشخصية ، فقد كانت من أهم الفنانين المتميزين ، وقد شاهدت لها العديد من الفيديوهات ، فقد كانت تملك وعياً وذكاء، بالإضافة الى حبها الشديد لمصر .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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