ميرهان حسين تشوق جمهورها لحلقتها في برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - شوقت الفنانة ميرهان حسين، جمهورها لحلقتها اليوم في برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت ميرهان حسين: “النهاردة هاكون ضيفة برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة على قناة cbc يارب تكون حلقة لذيذة و تعجبكوا .. صباحكو فل و يومكم جميييييل”.

وتألقت الفنانة ميرهان حسين، في عدد من المسلسلات الفترة الأخيرة منهم مسلسل "ستات بيت المعادي" ومسلسل "نصيبي وقسمتك" و مسلسل "نقل عام" وحاليا تشارك الفنانة ميرهان حسين، كبطلة لمسلسل "الونش" أمام النجم محمد رجب.

ومن المقرر انطلاق تصويره الشهر المقبل، لتكون ميرهان حسين أولى بطلات العمل وكان قد انضم أيضا الفنان محمود عبد المغني والفنان إيهاب فهمي والفنانة منة فضالي والمسلسل تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق و إنتاج سينرجي.