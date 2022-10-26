خلال القمة الثقافية بابو ظبي.. وزيرة الثقافة المصرية تلتقي نظيرتها الإماراتية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 07:30 صباحاً - التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، ونظيرتها نوره بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب بدولة الإمارات، خلال فعاليات القمة الثقافية بأبو ظبي، والمقامة تحت شعار "الثقافة أسلوب حياة"، بمنارة السعديات بابو ظبي.

وخلال اللقاء ثمنت وزيرة الثقافة المصرية، التعاون الضخم بين دولتي مصر والإمارات، علي كافة المستويات، خاصة علي المستوى الثقافي، مشيرة إلى حجم التبادل والتعاون الثقافي الذي تم خلال الفترة الماضية.

تطرق النقاش إلى عدد من النقاط أبرزها تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تعكس التاريخ المشترك بين البلدين، دعم التعاون المشترك في ملفات تسجيل التراث غير المادي علي قوائم اليونسكو، بعد نجاح التجربة في تسجيل ملف النخلة والخط العربي، والاستعداد لتسجيل الفنون والمهارات المرتبطة بالنقش علي المعادن، كذلك العمارة الطينية "البيئية"، والمهارات المرتبطة بالحنة كتراث غير مادي .

كما شمل الحوار أوجه التعاون في مجال معارض الكتاب والنشر والمنصات الألكترونية، التعاون في مجال المتاحف الفنية من خلال إقامة معارض فنون تشكيلية بالإمارات لمستنسخات من مقتنيات المتاحف الفنية التابعة لوزارة الثقافة، التعاون في ترميم المخطوطات والمواقع التراثية، وكذلك تبادل الدورات التدريبية في مجال الإدارة الثقافية، للعاملين بالوزارتين، كما قامت وزيرة الثقافة بتفقد متحف اللوفر بأبو ظبي ، رافقها خلال الجولة مدير المتحف، وعدد من القيادات الثقافية بالإمارات.