”الشناوي” يهنيء سيرين عبد النور لفوزها بجائزة أفضل ممثلة عربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 02:30 مساءً - هنأ الناقد الفني طارق الشناوي، الفنانة سيرين عبد النور، عقب حصدها جائزة أفضل ممثلة عربية من مهرجان الفضائيات العربية.

وقال طارق الشناوي، خلال لقاءه في برنامج "MBC trending": "بقولها النهاردة ألف مبروك تستحقي وانتي متميزة ومختلفة ولكن اعتب عليكي لانك ابتعدتي عن السينما والدراما المصرية وحابين انك تكوني متواجدة دائما معنا".

وردت سيرين عبد النور، عليه قائلة: "أنا بحب أستاذ طارق بشكل كبير وأول الأشخاص الذين دعموني خلال مشواري الفني في مصر ووقف بجواري وقدم لي العديد من النصائح بشكره جدا".