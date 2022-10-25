فيلم Ticket to Paradise يحقق ايرادات بـ 96 مليون دولار

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 02:30 مساءً - وصلت إيرادات فيلم الدراما والكوميديا الجديد Ticket to Paradise إلى 96 مليونا و 601 ألف دولار والفيلم يقوم ببطولته الممثل العالمى جورج كلونى، والممثلة العالمية جوليا روبرتس،ويعرض بدورالعرض حول العالم منذ يوم 8 سبتمبر الماضى.

وانقسمت إيرادات فيلم Ticket to Paradise بين 16 مليونا و340 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و80 مليون و261 ألف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

فيلم Ticket To Paradise يدور حول Wren Butler، خريجة حديثة من جامعة شيكاجو ترافق صديقتها المقربة ليلي في رحلة قصيرة بعد التخرج إلى بالي، ولكن دفع قرار ليلي المفاجئ بالزواج من أحد سكان بالي، والديها إلى الانضمام إلى فريق لمحاولة منعها من تكرار الخطأ الذي ارتكبهما منذ 25 عامًا.

وبالتالي تقيم "رين" في بالي لحضور احتفالات الخطوبة والزفاف، وفي أثناء ذلك، تجد حبها مع طبيب محلي، من المقرر طرح الفيلم بـ دور العرض حول العالم بداية من يوم 21 أكتوبر المقبل.

الفيلم الجديد من بطولة كل من كايتلين ديفير، جوليا روبرتس، جورج كلوني، بيلي لورد، لوكاس برافو، سينايت مبراهتو، طلحة شينتورك، ماكسيم بوتير، موران كين، شون لينش ومن كتابة وإخراج المخرج أول باركر، ومن تأليف دانيال بيبسكي.