اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده تتخطي المحظور وتكشف عن بنطانة الفستان فوق الركبة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بصفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات وظهرت فيفي عبده خلال تواجدها في منزلها، مرتدية فستان متعدد الألوان والمكشوف منطقة الصدر والأكتاف مع الكشف عن البطانة السواء والقصيرة للفستان ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، مع تغطية شعرها ووضع نظارة شمسية. وتقضي الفنانة الاستعراضية مع ابنتها عزة ماجدة عطلتها الصيفية في منطقة الساحل الشمالي. حسبما أعلنت هي في فيديو سابق عبر حسابها على انستجرام.