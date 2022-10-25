اتفرج - انت الان تتابع خبر تصريح الفنانة شمس عن مشاهدها الجريئة يثير الجدل: شرف ليا أكون ممثلة إغراء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مر على فيلم ثقافي الذي جسدت فيه الفنانة شمس دور الخادمة 22 عام، وبالرغم من ذلك ما زالت تحصل على الكثير من التعليقات من الجمهور في الشارع على المشهد الذي أدته أمام أبطال الفيلم، وهم كلاً من الفنان فتحي عبد الوهاب وأحمد رزق وأحمد عيد.

مشهد الإغراء في فيلم ثقافي

وتحدثت الفنانة شمس خلال العديد من التصريحات في برنامج “اليخت”، وهو الذي تقوم بتقديمه الإعلامية خلود عزمي على قناة الشمس الفضائية، قائلة “أنت أصلا مكنتش هعمل المشهد ده، وكنت بعمل دور العروسة، لكن أحمد رزق وسامي العدل الله يرحمه فالولي خليكي جريئة واعمليه، والمشهد بقى تريند والناس بتنشره على صفحاتها في السوشيال ميديا، وحتى أصحاب ابني في المدرسة بينشروه”.

ووصفت الفنان شمس مشهد الإغراء قائلة “المشهد كان عبارة عن نكتة زمان، وملوش علاقة بالإغراء، والناس مصنفاه ضحك وتهريج، وكل اللي بشوفهم في الشارع بيضحكوا ويقولوا من هنا لهنا بخمسة جنيه، الفيلم مش مصنف كإغراء، وشرف ليا أكون ممثلة إغراء، وكويس عشان أعلي أجري”.