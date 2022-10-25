انت الان تتابع خبر اتفرج .. يوسف فوزي يعترف بخيانة زوجاته الأربعة : العيب مني مش منهم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال الفنان يوسف فوزي الذي أعلن اعتزاله خلال الفترة الماضية بعد إصابته بمرض الشلل الرعاش، أنه تزوج من 4 سيدات طوال حياته، مشيراً أنه ليس رجل مزواج ولكن الظروف التي كانت تحكم بذلك.وأضاف فوزي خلال لقاءه مع في برنامج “واحد من الناس”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة أن زوجته الأولي عندها 18 سنة وكانت حلوة جدا ثم ذهبت بها إلي الخارج ووقتها اتعرفت على زوجتي الثانية وهي تونسية واتجوزتها 4 سنين، وكانت الثالثة فرنساوية إيطالية يونانية قعدت معاها 15 سنة، وأخر زيجة كنت أعرفها وهي عمرها 7 سنين، وبقالي 30 سنة متجوزها.

وكشفت الفنان المعتزل أنه كان يقوم بخيانه زوجاته ولكنه كان يقوم بالاعتراف لهم بذلك ولا يتنظر حتي يعرفن من أحد غيره، مضيفا أنه كان يقول لكل زوجة العيب مني مش منك، وأي حاجة تقوليها أنا تحت أمرك.