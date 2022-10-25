أحمد السقا يبدأ تحضيرات ”الكتيبة 101”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 10:30 صباحاً - يعيش الفنان أحمد السقا، حالة من النشاط الفني بين السينما والدراما ويحصد العديد من الجوائز آخرها جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "العنكبوت"، والتي حصدها في مهرجان الفضائيات العربية.

وبدأ السقا التحضيرات مبكرًا لمسلسله الجديد "الكتيبة 101"، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني 2023.

مسلسل "الكتيبة 101"، من بطولة أحمد السقا وعمرو يوسف، وجاري إنهاء التعاقد مع الأبطال المشاركين وهو من إخراج محمد سلامة.

وتعتبر الكتيبة 101 من الكتائب التي واجهت العديد من هجمات التكفيريين، ونجحت في كسر شوكتهم داخل سيناء، خاصة بعد ارتفاع وتيرة العمليات الإجرامية ضد الجيش المصري، عقب ثورة 30 يونيو 2013، وسيرصد العمل بطولات رجال الكتيبة 101 لرد هجمات التكفيريين المتتالية، وكيف نجح أبطال القوات المسلحة في إحباط المؤامرات ضد الدولة المصرية خلال فترة تعتبر هي الأصعب في تاريخ مصر.

يذكر أن الفنان أحمد السقا شارك في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل الاختيار 3 بجانب الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز بقيادة المخرج بيتر ميمي.