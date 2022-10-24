الأعلى للثقافة: فتح باب التقديم لمسابقة ”تبسيط الملكية الفكرية للنشء والشباب” لعام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - أعلن المجلس الأعلى للثقافة، عن فتح باب التقديم لمسابقة "تبسيط الملكية الفكرية للنشء والشباب" لعام 2022، والتي تنظمها لجنة حماية الملكية الفكرية برئاسة الدكتور حسام لطفي تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، وبأمانة الدكتور هشام عزمي، والكاتب محمد ناصف رئس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية.

تبلغ قيمة جوائز المسابقة: 30000 جنية بواقع عشرة آلاف لكل فرع.

أما عن المسابقة فروعها فهى كالتالي:

يقدم مصنف مبتكر (مكتوب أو مسموع أو مرئي) يهدف إلى تعريف أو شرح أحد فروع الملكية الفكرية بشكل مبسط للفئات العمرية المستهدفة وتتضمن ثلاثة فروع:-

- الفرع الأول: تبسيط الملكية الفكرية للأطفال في المرحلة العمرية من ٦ – ١٢ سنة.

- الفرع الثاني: تعريف الملكية الفكرية للنشء في المرحلة العمرية من ١٢ – ١٨ سنة.

- الفرع الثالث: شرحا لملكية الفكرية للشباب في المرحلة العمرية من ١٨– ٢٥ سنة.

وعن أهداف المسابقة:

- نشر وتعزيز الوعي العام بالملكية الفكرية.

- تبسيط مفاهيم الملكية الفكرية في المرحلة التعليمية قبل الجامعية والجامعية.

كما تأتي شروط المسابقة كالتالي:

- ألا يزيد عمر المتسابق عن ٣٥ عام وقت الإعلان عن المسابقة.

- أن يتسم المصنف بالأصالة والإضافة الجديدة إلى المعرفة، واحترام حقوق الملكية الفكرية.

- ألا يكون قد سبق نشره كليًا أو جزئيًا من قبل بأية لغة.

- أن يقدم المصنف باللغة العربية.

شروط عامة:-

• على المتقدم التوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء إستمارة المسابقة وتسليم:

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

• تسلم الاعمال إلى إدارة المسابقات محملة على أسطوانة CD

• أو ترسل على الايميل [email protected]

• أو إرسالها على العنوان التالي : 1ش الجبلاية – الأوبرا – الجزيرة – المجلس الأعلى للثقافة– إدارة المسابقات.

• آخر موعد لتلقي الأعمال 31 مارس 2022