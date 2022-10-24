اليوم.. انطلاق الحلقة الأولى من مسلسل إيجار قديم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - تنطلق اليوم الأثنين أولى حلقات مسلسل “إيجار قديم” بطولة الفنان شريف منير على شاشة “ON”.

ونشر شريف منير بوستر المسلسل عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام :" استنوا مسلسل إيجار قديم.. يوم 24/10 على قناة on".

وتقوم فكرة المسلسل على مناقشة قانون الإيجار القديم، من خلال الشخصية الرئيسية شريف منير "رمزي" الذي يسكن في شقة إيجار قديم بالزمالك، وفي نفس الوقت يمتلك عمارة بالزمالك تم تأجيرها كلها منذ زمن بعيد بنظام الإيجار القديم، وفجأة يتمكن صاحب العمارة التي يسكنها رمزي من الحصول على ترخيص بهدمها لتردي وضعها، وبالتالي طرد كافة ساكنيها.

وهنا يجد رمزي نفسه في الشارع بلا مأوى، فيضطر للعودة إلى عمارته الملك، فلا يجد له مكانا بها، فيبدأ في دراسة حالة سكان العمارة بحثاً عن شقة تصلح لخروج ساكنيها بشكل قانوني ليعيش هو بها.

وأعلن الفنان شريف منير ، سعادته البالغة ببطولة مسلسل ايجار قديم ، مؤكدا أن العمل يستحق العرض خارج موسم رمضان حتى يأخذ حقه فى العرض.

وأوضح شريف منير، أنه يهوى العمل في ‏موسم دراما رمضان، إلا أن مسلسل "إيجار قديم" جذبه لتقديمه خارج موسم دراما رمضان، ‏موضحا أن الدراما الجيدة تصلح للعرض أي وقت من العام، وليس خلال سباق رمضان فقط.‏

وأشار شريف منير، إلى أنه وافق على بطولة مسلسل "إيجار قديم" بعد أول جلسة مع المنتج كريم ‏أبوذكري، موضحا أن الفكرة تميل للكوميديا الاجتماعية في إطار لايت إنساني.

وقال شريف ‏منير فى بيان إعلامي: "خلال الفترة الماضية اعتذرت عن عدة أعمال درامية لأنها لم تجذبني لتقديمها، وحاليا ‏أصبحت اختار الأعمال التي تحمل رسائل حقيقية للناس، بجانب تقديمها متعة للمشاهدين".

‏وأردف البيان : "حقيقة وجدت في مسلسل ايجار قديم كافة المميزات التي تجعلني أوافق على العمل به، ‏بداية من المنتج كريم أبو ذكري والذي أتعاون معه لأول مرة، وحقيقة كان إكتشاف حقيقي بالنسبة ‏لي"، وقال : "وجدت منتج فاهم الشغلانة كويس ويوفر كل مقومات النجاح".‏

وأوضح شريف منير من خلال البيان أن مسلسل "إيجار قديم" يطرح فكرة تناسب جدا المجتمع المصري، وتلقي ‏الضوء على عدة قضايا إجتماعية، من خلال حكايات إنسانية تدور بين شخصيات تقترب كثيرا ‏من الواقع في عمارة سكنية يقطنها أبطال العمل"،

مسلسل "إيجار قديم" بطولة شريف منير وصلاح عبد الله وفيدرا، ومحمد الشرنوبي وهشام إسماعيل وأخرون، من تأليف عمرو الدالي ومن إخراج طارق رفعت.