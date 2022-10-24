شاهد.. أحدث ظهور لجنا دياب بإطلالة مميزة عبر إنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 10:29 صباحاً - شاركت جنا دياب ابنه الفنان عمرو دياب جمهورها صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات إنستجرام.

وخطفت جنا دياب انظار جمهورها بإطلالة جذابة جريئة مرتدية بلوزة سوداء مكشوفة الصدر و جاكيت باللون الاسود ، مما أثار إعجاب متابعيها.

وفي حوار لها مع ET بالعربي، غنت جنا عمرو دياب واحدة من الأغاني التي تستعد لإطلاقها قريبا، ضمن مشروع كبير باللغة الإنجليزية ”.

وعبرت جنا عمرو دياب عن رغبتها دائما في خوض مجال الموسيقى، واتخذت القرار بعد تخبط ما بين كتابة الكلمات وغنائها بصوتها، وبسبب الأضرار التي قد تلحق بأحبالها الصوتية تعتبر فكرة احتراف الغناء الصولو مستبعدة.

وعانت جنا من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه الذي أعلنت إصابتها به منذ أيام في منشور لها على إنستجرام، وكشفت في حوارها مع ET بالعربي عن تورم أحبالها الصوتية نتيجة الحديث كثيرا وبشكل سريع ما يتسبب أحيانا في اختفاء صوتها تماما.

وأشارت جنا عمرو دياب إلى انضمامها لمشروع موسيقى رفضت الإفصاح عن كافة تفاصيله لكنها أكدت مشاركتها بالغناء فيه إلى جانب أدوار أخرى، تعبر من خلاله عن وجهة نظرها في الموسيقى.