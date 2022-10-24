يوسف فوزي يكشف سر اعتزاله التمثيل نهائيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - كشف الفنان يوسف فوزي، آخر تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بمرض شلل الرعاش، مشيراً إلى أن جملة تسببت في ابتعاده نهائيا عن التمثيل وإعلان اعتزاله عقب إصابته بالمرض.

وقال فوزي في حوار تلفزيوني أمس الأحد، إنه كان يضطر خلال التمثيل بعد إصابته بالمرض لوضع يده في جيبه أثناء التصوير حتى لا يلاحظ أحد من العاملين إصابته بالمرض الذي حاول إخفاءه في البداية.

وأضاف: "كنت بحط إيدي في جيبي وأنا بمثل، في مسلسل (أستاذ ورئيس قسم) مع عادل إمام، ومسلسل (ولي العهد) مع المخرج محمد النقلي".

وأشار إلى أن المخرج محمد النقلي لاحظ خلال تصوير مسلسل "ولي العهد"، هزة يده ووضعها بشكل متواصل في جيبه، ما دفعه للقول: "متهزش إيدك يا جو".

وواصل: "أما قالي كدا خدته على جنب وكشفت له عن تفاصيل إصابتي بمرض الشلل الرعاش، فقال لي (وإيه يعني) فأحرجني جدًا وقتها وقررت الاعتزال نهائياً بسبب تلك الجملة".

وحول الصعوبات التي واجهته عقب مرضه خلال التمثيل قبل قرار الاعتزال قال: "عشان أضع يدي في جيبي كل شوية لازم يكون في مبرر درامي، فكنت بفكر في تحركات إيدي أكثر من التمثيل فكان صعب جدًا".

واستطرد: "لما قلت لمراتي أني هعتزل، اندهشت وقالت لي: ليه الموضوع مش باين، ولكن أنا مبحبش أتشال ولا أتحط، فأنا رفضت أطلع مع كل إعلاميين مصر باستثناء الراحل وائل الابراشي لأني مبحبش أستعطف الجمهور"، مشددا على أن زوجته قامت بدور كبير وساعدته خلال مرضه.

وتطرق الفنان المصري إلى حياته بعد الاعتزال، مشيراً إلى أنه تفرغ لتربية ابنه المصاب بنوع من أنواع مرض التوحد، ولفت إلى أنه عندما قرأ عن المرض اكتشف أنه كان مصابا هو الآخر بالتوحد.

وعن حالته الصحية قال الفنان يوسف فوزي: "أصبت بالسرطان في مراحله الاولى والحمد لله أجريت عملية وشفيت منه، كما أصبت بنزيف في المخ إثر سقوطي على الأرض والحمد لله كان النزيف خارج غشاء المخ مش داخله، والحمد لله أنا صابر على قضاء ربنا دايمًا".

يشار إلى أن الفنان يوسف فوزي ابتعد عن المشاركة في الأعمال الفنية منذ عام 2015 بعد إصابته بمرض الشلل الرعاش، وكان آخر أعماله مسلسلي "أستاذ ورئيس قسم" مع الفنان عادل إمام، و"ولي العهد" مع حمادة هلال.