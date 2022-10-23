حلمي النمنم : خطاب الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي الأهم منذ توليه...



حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 11:29 مساءً - قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي ألقاه اليوم يعد خطاب فلسفي بالدرجة الأولى، كما أنها المرة الأولى التي يقدم بها الرئيس نفسه فلسفيا للشعب، مؤكدًا أن خطاب اليوم يعد أهم خطاب للرئيس السيسي منذ فترة توليه مسئولية للجيش.

وأضاف حلمي النمنم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان واضح وصريح ووضع الشعب أمام كافة التحديات التي تواجه الدولة خلال السنوات الماضية، مطالبا الجهات المعنية بطباعة كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتابع: أن الشعب المصري لو بيصدق الكلام المتداول ومشى وراء الشائعات المختلفة لم يكن الرئيس حتى الآن في منصبه، مؤكدًا أن الشعب هو من أسقط الإخوان من الحكم وليس مؤسسات الدولة كما يصور أعضاء الجماعة الإرهابية.

وأوضح وزير الثقافة الأسبق، أن الشارع المصري منذ 1952، ويوجد به المؤيد والمعارض في الحياة السياسية التي يسعى كلاهما لتحقيق المنفعة للوطن، عكس جماعة الإخوان التي تسعى لتحقيق منفعة ذاتية لها، منوهًا أن الإخوان ليست جامعة معارضة بل جماعة معادية.

وأكد حلمي النمنم، أن إلغاء قانون الطوارئ لا يعني إسقاط الداخلية كما كانت جماعة الإخوان تروج للأمر أثناء فترة تواجدها في الحكم، كما أن جماعة الإخوان ليس لديها مشروع وطني، بل تسعى للوصول للحكم عن طريق الغطاء الديني لجذب أصحاب الفكر الديني الضيف.

وأشار إلى أن الأزهر الشريف هو المنصة الوحيدة الدعوية في مصر وجماعة الإخوان لا تبحث سوى عن تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن الجماعة كانت في عداء مع الدولة منذ 1952.