أول تعليق لشقيق شيرين عبدالوهاب على حسام حبيب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 10:29 مساءً - كشف محمد عبدالوهاب شقيق النجمة شيرين عبدالوهاب عن بعض الحقائق في أزمة شقيقته الاخيرة ، حيث حرص على الرد على تصريحات حسام حبيب الأخيرة للإعلامي عمرو أديب، ونشر فيديو يتضمن تصريحات شقيقته مع الإعلامية لميس الحديدي، وتصريحات طليقها حسام حبيب.

وظهر شقيق شيرين في أول مرة له على السوشيال ميديا عقب أزمة شقيقته الأخيرة بعمل مونتاج للفيديو لتظهر شقيقته وكأنها ترد على تصريحات حسام السابقة؛ حيث تقول للإعلامية لميس الحديدي أنها تعرضت للضرب من حسام وأنها كانت تمنحه هو واسرته المبالغ المالية التي يحتاجونها ، كما قالت أيضاً أنه طالبها بعد الانفصال بنسبة 10% من الاموال التي تجنيها من عملها ، وحينما سألتها لميس هل هذه النسبة نظير عمله كمدير اعمال لها ، أجابت شيرين “نظير وجوده عاطل بالوراثة” .

وعلق شقيق شيرين عبدالوهاب على الفيديو الذي نشره منذ قليل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلاً : “فعلا علاقة Toxic” ، بينما جاءت تعليقات متابعي صفحته بالدعاء لشقيقته بالشفاء والخروج من هذه الازمة .