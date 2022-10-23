ريهام عبدالغفور تستعد لعرض ”الغرفة 207”.. إطلالة تثير الرعب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 08:33 مساءً - تستعد النجمة المصرية ريهام عبدالغفور لعرض مسلسلها الجديد "الغرفة 207" وذلك في تجربة جديدة مع الأعمال الأصلية لمنصة شاهد VIP.

مسلسل الغرفة 207 يتكون من 10 حلقات، ويبدأ عرضه في 31 أكتوبر الجاري، بمعدل حلقة كل يوم جمعة، وهو مأخوذ عن رواية للأديب المصري الراحل أحمد خالد توفيق صدرت عام 2008.

وتتكون الرواية من قصص منفصلة تدور أحداثها جميعا داخل "الغرفة 207" الموجودة في فندق أصر مالكه على بقائها رغم ما شهدته من أحداث مؤسفة راح ضحيتها العديد من النزلاء.

مسلسل "الغرفة 207" بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج ومراد مكرم ويوسف عثمان، وسيناريو وحوار تامر إبراهيم، وإخراج تامر عشري.

وتجسد ريهام عبد الغفور في المسلسل شخصية "شيرين حسني" وهي طبيبة نفسية، تقيم في الغرفة "207" ولديها أسرار كثيرة. وظهرت ريهام في الملصقات الترويجية التي نشرتها منصة شاهد للمسلسل، بإطلالة مرعبة مع تجاعيد عميقة للوجه وحواجب مرفوعة وملامح صارمة مليئة بالغموض.

ويجسد محمد فراج في المسلسل، الذي يمثل أولى تجاربه في البطولة المطلقة، شخصية "جمال الصواف" موظف استقبال الفندق، الذي ترك مدينته "دمنهور" ليبتعد عن ماضيه هناك، والتحق بالعمل في الفندق. ولم يستمع "جمال" للتحذيرات بعدم الاقتراب من الغرفة، لذا فإن حياته بعد دخول الغرفة تنقلب رأسا على عقب، ويبدأ في اكتشاف أسرار الغرفة، ثم أسرار حياته وماضيه.

كما تقدم ناردين فرج شخصية "سارة حسين" موظفة الاستقبال في الفندق التي تعمل مع "جمال" وتصف نفسها بأنها تركز في التفاصيل التي لا يراها أي شخص، وبسبب فضولها حول الغرفة "207" ونزلائها تحدث لها مشاكل كثيرة.

أما الفنان مراد مكرم فيقدم شخصية "الخواجة مايكل" صاحب الفندق الذي يرفض أن يخبر العاملين، نزلاء الفندق بأي شيء يحدث داخله.

جدير بالذكر أن ريهام عبدالغفور حققت مؤخرا نجاحا كبيرا مع "منصة شاهد" من خلال مسلسل "وش وضهر" وهو من تأليف ورشة سرد، وسيناريو وحوار أحمد بدوي وشادي عبد الله وإخراج مريم أبو عوف، وبطولة إياد نصار وريهام عبد الغفور، وثراء جبيل، وإسلام جمال وشريف دسوقي وميمي جمال ومحمود قابيل.

وأكدت ريهام أنها لم تتوقع النجاح الكبير الذي حققه المسلسل، مشيرة إلى وجود "كيميا غير طبيعية" بينهما وبين إياد نصار الذي شاركها بطولة العمل.

وأضافت: "مش مستعجلة إني أعمل بطولات؛ عشان معملش بطولة واحدة وأقعد بعد كدة، وأنا بشتغل الحاجات اللي مؤمنة بيها أي كان حجمها ومقتنعة بالخطوات اللي بعملها ومبحبش أستعجل في أدواري".