شاهد.. ال باتشينو مع نجل أرنولد شوارزنيجر فى كواليس فيلم Billy Knight

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - رصدت عدسات المصورين الممثل الكبير آل باتشينو بصحبة نجل أرنولد شوارزنيجر وتشارلي هيتون في مشاهد تصوير بولاية لوس أنجلوس يوم السبت الماضى، في طواليس فيلم Billy Knight، وظهر ال باتشينو البالغ من العمر 82 عام، وهو جالس على كرسي بجانب نجم Stranger Things تشارلي هيتون.

من ناحية أخرى سبق ورشح الممثل العالمى آل باتشينو النجم الشاب تيموثي شالاميت لـ لعب شخصيته في الجزء الثانى من فيلم Heat، حيث لعب آل باتشينو شخصية فنسنت هانا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "avclub"، ووقع اختيار آل باتشينو على شالاميت بسبب إيمان الأول بـ قدرات الثانى، خاصة بعد رؤيته في مسرح يونايتد بالاس، بمدينة مانهاتن الأمريكية.

وحاليًا يقوم الكاتب والمخرج مايكل مان، بالتحضير الى رواية مقتبسة عن فيلم Heat 2، حيث ستسرد الرواية قصة حياة المجرم الرئيسي بالعمل نيل ماكولي، والمحقق المهووس الملازم فينسينت هانا ولكن بشكل جديد.

وذلك بعد أن كشف موقع "deadline" عن اختيار الممثل الشاب تيموثي شالاميت والمخرج لوكا جوادانيينو، والممثلة تايلور راسل، للعمل على الفيلم الجديد Bones & All، الذى كتبه ديف كاجانيتش السيناريو، وإلى الآن لم يتم تحديد تاريخ البدء التصوير، ولم يعلن أى من العاملين الكثير من المعلومات حول المشروع الجديد، بخلاف كونه قصة رعب وحب تدور حول شخصيات Chalamet و Russell، وبالرغم من عدم وجود شركة منتجة معلنة إلى الآن، ألا أن الكثير من الشركات تريد اقتناص العمل الجديد.