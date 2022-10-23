49 بالونا طائرا تحلّق بـ980 سائحا في سماء الأقصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - شهدت سماء الأقصر اليوم الأحد إقلاع 49 رحلة بالون على متنها حوالي 980 سائحا من مختلف الجنسيات حول العالم، أقلعت الرحلات من مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، للاستمتاع بسحر وجمال المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة بشريط نهر النيل من السماء.

وتخرج فجراً فى غرب محافظة الأقصر، رحلات البالون، والتي تقل على متنها عشرات السائحين من حول العالم، حيث أنه مع قرب دخول فصل الشتاء، يتزايد الإقبال على رحلات البالون الطائر ويستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربي بمحافظة الأقصر.

وقال أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر، أنه تحتل محافظة الأقصر المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون تطلق رحلاتها فى السماء بصورة يومية وسط التزام شديد بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.

وأضاف ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر، أنه خرجت بالسماء حوالى 49 رحلة بالون أقلت على متنها سياح من دول أوروبا والأمريكتين وآسيا والوطن العربي بإجمالى يفوق 980 سائح، حيث تشمل إجراءات الآمان بالرحلات يومياً تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

وتعتبر رحلات البالون الطائر، من أهم رحلات المغامرة والأقصر هي المحافظة السياحية الوحيدة التي تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما أدى لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التي تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.