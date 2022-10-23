مي كساب تخطف أنظار الجمهور

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - نشرت الفنانة مي كساب صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بخاصية الاستوري.

وخطفت مي كساب الأنظار بجمالها في لوك جديد بشعر كيرلي ذهبي، ووضعت عدة لمسات من الماكياج وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا متغزلين في جمالها وأناقتها واللوك الجديد الخاص بها.

وتستعد الفنانة مى كساب للتحضير والتجهير لمسلسل "العمدة " بطولة محمد رمضان، وتجسد مى والدة أحمد داش ضمن احداث المسلسل .

فيما تواصل الشركة المنتجة إبرام التعاقدات مع باقي الأبطال المشاركين في المسلسل ، وبدأ التحضيرات النهائية الخاصة بالعمل، تمهيدًا لبدء تصويره خلال أيام، حيث من المقرر عرضه خلال المارثون الرمضاني القادم 2023.

جدير بالذكر أن الفنانة مى كساب شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل أحلام سعيدة، بطولة يسرا،غادة عادل، شيماء سيف ، ومن تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا وقت عرضه .

وكانت مى كساب قد أعلنت من قبل عن سبب توقفها عن الغناء، بأنها تركز حالياً على اختيار أدوار متنوعة وليست متكررة، مشيرة إلى أنها تحب الظهور في شخصيات مختلفة، لأن ‎التنوع فى الأدوار مهم جدا.