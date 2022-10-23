كاني ويست يتهم المخرج ”كوينتن” بسرقة فيلم Django Unchained

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - يستمر نجم الراب الأمريكي كاني ويست في إثاره الجدل، وذلك بعدما ادعى أنه صاحب فكرة فيلم Django Unchained الذي يهاجم فكرة العبودية، مؤكدا أن مخرج الفيلم كوينتن تارانتينو سرق منه الفكرة.

وقال النجم كاني ويست، إن فكرة فيلم Django Unchained تم سرقتها منه، موضحا: في الواقع كوينتن تارانتينو وجيمي فوكس حصلوا على فكرة فيلم Djan Unchained مني، حيث عرضت على جيمي فوكس وكوينتين تارانتينو فكرة الفيلم المقتبسة من فيديو أغنية Gold Digger، وبعد ذلك حول تارانتينو فكرتي إلى فيلم.

واشترك النجم جيمي فوكس مع مغني الراب كاني ويست في أغنية Gold Digger، حيث تمحورت قصة الأغنية حول العبودية، والأغنية حققت نجاحًا كبيرًا للغاية.

وتم طرح فيلم Django Unchained في عام 2012، وحاز العمل على استحسان واسع بين الجمهور والنقاد، ودارت أحداث الفيلم حول تعاون عبد مُحرّر يتعاون مع صائد جوائز، وذلك لمساعدته لتحرير زوجته من العبودية، والعمل من بطولة كريستوف فالتز، ليوناردو دى كابريو، صامويل جاكسون، والعمل حصد جائزتي أوسكار.

ويأتي ادعاء كاني ويست بشأن فيلم Django Unchained، بعد الاتهامات التي وجهت بالإساءة لليهود ومعادته للسامية، حيث كتب عدد من التغريدات هاجم فيها اليهود والسامية.

ومؤخرًا، وقع كاني ويست اختياره على المحامية كاميل فاسكيز، وذلك لتخليصه من أزماته المتلاحقة خلال الأسبوعين الماضيين، خاصة بعدما أثبتت جدارتها في المحاكمة الشهيرة لجوني ديب وطليقته أمبير هيرد، وستكون كاميل فاسكيز ضمن مجموعة من المحامين الذين سيمثلون مصالح كاني التجارية.