”هاني سرحان” يقدم ندوتين كضيف لمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - يقدم المؤلف والسيناريست هاني سرحان ندوتين وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، وتنعقد الندوة الأولى يوم الجمعة 4 نوفمبر المقبل ويشارك فيها مع النجم أحمد السقا، ليتناولا خلالها تجربتهما الإبداعية ويكشفا كواليس إنتاج أبرز الأعمال والدرامية التي قدموها.

كما يقدم هاني سرحان ندوة بعنوان "طريقك إلى السيناريو الناجح" وذلك يوم السبت 5 نوفمبر، ويشاركه فيها الكاتبة الكويتية منى الشمري، وسيتناول هاني خلال الندوة عدة موضوعات مهمة حول كتابة السيناريو، وأفضل طريق لكتابة سيناريو ناجح، وما تحتاجه الأعمال الدرامية لكي تحقق نجاحًا كبيرًا، والضوابط الحاكمة لإنتاج سيناريو وعمل درامي ناجح.

ويُنظّم معرض الشارقة الدولي للكتاب سنويًا تحت إشراف هيئة الشارقة للكتاب، ويُعد من أهم ثلاث معارض في العالم، وتضم هذه الدورة 2213 ناشراً من 95 دولة، و129 من الكتّاب والمفكرين والمبدعين من 57 دولة الذين سيشاركون في 1047 فعالية ثقافية متنوعة.

وفي الوقت نفسه يستعد هاني سرحان لدخول موسم رمضان 2023 بمسلسل سوق الكانتو بطولة النجم أمير كرارة ومن إخراج حسين المنباوي، كما يعمل حاليًا على أول أفلامه السينمائية بعنوان اللي مايتسموش.

هاني سرحان هو كاتب سيناريو ومؤلف مصري، استطاع أن يفرض نفسه في سوق الدراما المصرية بجزأين من مسلسل الأب الروحي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خارج مواسم المنافسة المعتادة، نافس في الموسم الرمضاني لأول مرة في 2019 بمسلسل لمس أكتاف، والذي تصّدر قوائم المشاهدات لأسابيع، ثم تعاون مرة أخرى مع النجم ياسر جلال في مسلسل الفتوة 2020 الذي يدور في زمن قديم من منتصف القرن التاسع عشر في أحياء القاهرة القديمة وعصر الفتوات.

كتب هاني مسلسل الاختيار 2: رجال الظل، الذي تصّدر أعلى المشاهدات طوال فترة عرضه موسم رمضان 2021، وحصل عنه على جائزة أفضل مؤلف في مهرجان نجم العرب، وأيضًا الاختيار 3: القرار، والذي تناول واحدة من أصعب فترات مصر بالتاريخ الحديث.

كما أسس هاني سرحان مصنع الحكايات وهو مركز متخصص لكُتّاب ومطوّري السيناريو، تهدف إلى تعزيز الأعمال الدرامية والسينمائية بالوطن العربي، وقدمت ورشة مصنع الحكايات مسلسلات درامية وعربية ناجحة مثل وصية بدر، قارئة الفنجان، عنبر 6، وتعمل الورشة حاليًا على العديد من الأعمال الدرامية الأخرى والمقرر الإعلان عنها قريبًا.