فن ومشاهير

حلمي بكر عن أزمة شيرين: ”إحنا عمالين ندلع فيها حتى في المصيبة”

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - علق الملحن حلمي بكر على احتجاز الفنانة شيرين عبد الوهاب في أحد مستشفيات بالقاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أنها أخطأت بحق نفسها .

وقال حلمي بكر خلال استضافته ببرنامج "قعدة ستات" الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري: إحنا عمالين ندلع فيها حتى في المصيبة بندعي لها.. لكن لازم كلنا نقول انتي غلطتي وربنا يفوقك ولما تخفي هنحاسبك.. الناس مش عارفين تتهم مين؟.

وأضاف حلمي بكر: أنا ليا حد أعرفه بقالي 4 أيام قافل عليه الباب بخبط أشوفه مات ولا لا.. ولما أقتحم ألقى سيدة مطلقة وطليقها مع بعض؟؟.

وأختتم: ولو هي عايزة تخف وترجع لصوابها هتقول الحقيقة وإلا هنعيش في الكذب ده كله.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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