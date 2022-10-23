حلمي بكر عن أزمة شيرين: ”إحنا عمالين ندلع فيها حتى في المصيبة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - علق الملحن حلمي بكر على احتجاز الفنانة شيرين عبد الوهاب في أحد مستشفيات بالقاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أنها أخطأت بحق نفسها .

وقال حلمي بكر خلال استضافته ببرنامج "قعدة ستات" الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري: إحنا عمالين ندلع فيها حتى في المصيبة بندعي لها.. لكن لازم كلنا نقول انتي غلطتي وربنا يفوقك ولما تخفي هنحاسبك.. الناس مش عارفين تتهم مين؟.

وأضاف حلمي بكر: أنا ليا حد أعرفه بقالي 4 أيام قافل عليه الباب بخبط أشوفه مات ولا لا.. ولما أقتحم ألقى سيدة مطلقة وطليقها مع بعض؟؟.

وأختتم: ولو هي عايزة تخف وترجع لصوابها هتقول الحقيقة وإلا هنعيش في الكذب ده كله.