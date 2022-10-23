هيدي كرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - نشرت الفنانة هيدي كرم عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هيدي كرم في الصورة بفستان ابيض، وهو ما نال اعجاب متابعيها.

يذكر أن هيدي كرم قالت خلال تقديمها برنامج "راجل و2 ستات" المذاع على قناة أون أي مع الإعلامية شيريهان أبو الحسن، أن كلمة "راحة المخ" كلمة كبيرة ولا يستطيع أحد أن يفعلها حتى في وقت النوم.

ولفتت إلى أن 55 مليون شخص مصابون بالزهايمر حول العالم ويصاب شخص كل أربع ثواني، وهذه الأرقام مرعبة، وهذا المرض ليس له علاج حتى هذه اللحظة رغم التقدم العلمي والتكنولوجي.