والد حسام حبيب ينشر فيديو توعية من خطورة المخدرات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 11:33 صباحاً - نشر حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للتوعية من خطورة المخدرات بصفة عامة.

وهاجم حسين حبيب ابنه الفنان حسام حبيب، بسبب أزمته مع الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقال حسين حبيب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "قولوا الحق ولو على أنفسكم، هو ينفع أخالف شرع ربنا بحجة إنى أحمي أولادي البنات؟ ليها الثلثين والأهل ليهم الثلث بعد عمر طويل، وده يخلي الأهل راضيين ويراعوا البنات بعد عمر طويل، ودي صلة رحم، وغير كده يزرع العداوة بين الأهل".

وأضاف: "إنت كده مش بتحافظ على مال زوجتك، إنت بتخالف شرع ربنا والنتيجة إنهم فضحوها وقضوا على مستقبلها، وزرعت العداوة بينهم وحطمت زوجتك بجهلك بشرع ربنا، ولو كنت بتسأل أبوك كان أرشدك للحق والكل طلع كسبان يا قاطع صلة الرحم وعاصي أبوك، ضيعت نفسك وضيعت البنت معاك".

وتابع: "هو ينفع أخوها بقاله أكتر من 20 سنة بيراعي أخته وهي مصدر رزقه، آجي أقفل عليه الحنفية ويقعد أربع سنين من غير شغل وراجع تاني تقفل عليه الحنفية هو وأمه وأخته وعايزه يسيبك، ياناوي على قوتي ياناوي على موتي، الزوج يتعوض الأم والأخ ما يتعوضوش، كلمة حق لوجه الله، والدين النصيحة".

واستكمل: "إنت بتقول لما رجعت ليها العربية، واحد بيشتغل معاها أخد العربية اللي بخمسة مليون وقالها هابقي أديكي بيها شغل، وواحد محاسب تعرفه قريب شكى لها حاله أعطت له 100 ألف دولار وخلع، وإنها بتكتب شيكات للناس على بياض، إنت كده بتدي مبرر لأهلها ليحجروا عليها وبتطلعها إنها سفيهة وعبيطة، وأنا من معرفتي بيها أنها واعية وناصحة، بتيجي تكحلها تعميها، إسأل أبوك يقولك تقول إيه".