فيلم ”فضل ونعمة” يتخطى 10 ملايين جنيه بعد طرحة بأيام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 11:33 صباحاً - تمكن فيلم «فضل ونعمة» بطولة الفنانة هند صبري وماجد الكدواني، من تحقيق 10 ملايين جنيه، كإجمالي إيرادات، منذ طرحه بدور العرض السينمائية قبل 18 يومًا.

وحقق فيلم «فضل ونعمة» بالأمس 319،080 جنيهًا، ليصبح إجمالي إيرادات الفيلم 10.066.928 جنيهًا.

تدور أحداث فيلم «فضل ونعمة» في إطار اجتماعي ممزوج بالكوميديا، حول صاحب مطعم، يُطلق عليه اسم فضل ونعمة، يمر بالعديد من المواقف الكوميدية والمفارقات خلال إدارته لهذا المطعم.

شارك بفيلم «فضل ونعمة» العديد من الفنانين منهم: بيومي فؤاد، ماجد الكدواني، هند صبري، ياسمينا العبد، محمود حافظ، محمد رضوان، إسماعيل الجندي، شريف دسوقي، طه دسوقي، محمد ممدوح، مي دياب، سما إبراهيم، إسعاد يونس، محمد شاهقن، لاشينه لاشين، محمد جمعة، بسنت شوقي، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

يشارك في موسم صيف 2022 العديد من الأفلام، منهم فيلم كيرة والجن وفيلم تسليم أهالي، وفيلم بحبك، وفيلم أشباح أوروبا، وفيلم عمهم.