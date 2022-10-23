بالفيديو..صابر الرباعي يحصد 3.5 مليون مشاهدة بأحدث أغانيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 10:29 صباحاً - وصلت مشاهدات أغنية الفنان صابر الرباعي الجديدة يا بنات الحلال إلى 3 مليون و500 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات يوم 9 أكتوبر الجاري.

أغنية يا بنات الحلال، للفنان صابر الرباعي، سيتم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان، والكليب من إخراج سيلفانا المولى.

وتقول كلمات أغنية يا بنات الحلال:

يا بنات الحلال

هيدي حياة

مش مسابقة جمال

علقانين مين الأحلى

كل وحدة بهما شكلا

كلو مرسوم رسم

نفس الشكل و نفس الجسم

ما بيختلف إلا الإسم

شو يعني كبرتي من برا

ما منو قرارك مضطرة

روحك ما بيطلع عمرا

خمس سنين

رح ضلني حبك أنا أكيد

ولو شعراتك صارو بيض

وعوجّك بينو التجاعيد

أنا أكيد

بحبك متل ما إنت

كيف ما كنت

ما تغيري فيكي سنتي

لو سمحتي

ما بقى تسأليني

إذا طالعة حلوة اليوم

أنا أكتر مرة بشوفك حلوة

إنت و فايقة من النوم