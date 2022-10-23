هاني شاكر يفتتح حفل مهرجان الموسيقي بـ «يا أغلى اسم في الوجود»

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 12:29 صباحاً - استهل امير الغناء العربي الفنان هاني شاكر فقرته الغنائية بمهرجان الموسيقي العربية في دورته ال٣١ والتي انطلقت منذ قليل مساء اليوم السبت بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ، بأغنية يا اغلي اسم في الوجود .

قدم الفنان هاني شاكر الفنانة والموهبة الجديدة نانسي جمال حيث غنت أغنية لما راح الصبر مني قال :" أحب أن أقدم لكم اليوم الموهبة الغنائية الجديدة نانسي جمال والتي أحب أن اقدمها للجمهور وسوف تغني اغنية لما راح الصبر مني .

وتابع أمير الغناء العربي حفلته بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، بمجموعة من أغانيه الشهيرة منها بحبـك يا غال، كلمات: مصطفی مرسی، والحان: وليد سعد، وأغنية هنعيش، كلمات: مصطفی کامل، ألحان: حسين محمود ، وأغنية كل لـيلة ، كلمات: ناصر الجيل، ألحان: محمود خیامی ، وأغنية محتاجلك يا عمري من كلمات وألحان: هانى شاكر، وأغنية لما راح الصبـر منـه من كلمات: مجدی نجیب، وألحان: منير مراد، ، مش بعتب عليك، كلمات: سمير الطائر وألحان صلاح الشرنوبي ، وانت السبب ، كلمات: فوزي إبراهيم وألحان صلاح الشرنوبي ، وأغنية وعد مني كلمات: خلود أبو السعود، الحلم احمد زعيم، وأغنية دعوة فرح ، كلمات منصور السادس، ألحان: حسن أبو السعود، ورسالة من تحت الماء كلمات نزار قباني ، ألحان: محمد الموجى.

علي الضحكاية ، كلمات: محمد القصاص، وألحان: سامي الحفناوي، انت قلبي ليك ،كلمات: بهاء الدين محمد، وألحان: محمد ضياء الدين.