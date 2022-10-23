فن ومشاهير

هاني شاكر يفتتح حفل مهرجان الموسيقي بـ «يا أغلى اسم في الوجود»

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 12:29 صباحاً - استهل امير الغناء العربي الفنان هاني شاكر فقرته الغنائية بمهرجان الموسيقي العربية في دورته ال٣١ والتي انطلقت منذ قليل مساء اليوم السبت بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ، بأغنية يا اغلي اسم في الوجود .
قدم الفنان هاني شاكر الفنانة والموهبة الجديدة نانسي جمال حيث غنت أغنية لما راح الصبر مني قال :" أحب أن أقدم لكم اليوم الموهبة الغنائية الجديدة نانسي جمال والتي أحب أن اقدمها للجمهور وسوف تغني اغنية لما راح الصبر مني .
وتابع أمير الغناء العربي حفلته بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، بمجموعة من أغانيه الشهيرة منها بحبـك يا غال، كلمات: مصطفی مرسی، والحان: وليد سعد، وأغنية هنعيش، كلمات: مصطفی کامل، ألحان: حسين محمود ، وأغنية كل لـيلة ، كلمات: ناصر الجيل، ألحان: محمود خیامی ، وأغنية محتاجلك يا عمري من كلمات وألحان: هانى شاكر، وأغنية لما راح الصبـر منـه من كلمات: مجدی نجیب، وألحان: منير مراد، ، مش بعتب عليك، كلمات: سمير الطائر وألحان صلاح الشرنوبي ، وانت السبب ، كلمات: فوزي إبراهيم وألحان صلاح الشرنوبي ، وأغنية وعد مني كلمات: خلود أبو السعود، الحلم احمد زعيم، وأغنية دعوة فرح ، كلمات منصور السادس، ألحان: حسن أبو السعود، ورسالة من تحت الماء كلمات نزار قباني ، ألحان: محمد الموجى.
علي الضحكاية ، كلمات: محمد القصاص، وألحان: سامي الحفناوي، انت قلبي ليك ،كلمات: بهاء الدين محمد، وألحان: محمد ضياء الدين.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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