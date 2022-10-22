نادية مصطفى تتألق بمهرجان الموسيقي العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 09:29 مساءً - تألقت الفنانة الكبيرة نادية مصطفى خلال حفلتها الغنائية التي انطلقت مساء اليوم السبت الموافق ٢٢ أكتوبر الجاري على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وعبرت الفنانة نادية مصطفى في بداية الحفل عن سعادتها بوجودها في مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ٣١ موجهًا التحية بالجمهور وإدارة المهرجان حيث قالت :"كل عام ونحن بخير في مهرجانات مصر الجميلة المنيرة باحتفالاتها".

وتابعت مصطفى: "في الحقيقة أنا أشعر بفضل كبير لهذا المهرجان الذي أصبح المتنفس الوحيد لنا في الآونة الأخيرة، ويشرفني أيضا أن أغني في ليلة تجمعني بأمير الغناء العربي هاني شاكر".

وتتضمن حفلتها الغنائية مجموعة من أغانيها واغاني الزمن الجميل بقيادة المايسترو مصطفى حلمي حيث بدأت بأغنية ادعوا لمصر من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان: جمال سلامة، وأغنية لولا الملامة من كلمات: مرسی جمیل عزیز، وألحان: محمد عبد الوهاب، وأغنية حلم من كلمات: صلاح فايز وألحان: كمال الطويل، وأغنية يا ساعة بالوقـت اجـرى كلمات: عبد العزیز سلام، وألحان: فريد الأطرش، وأغنية سنـة واحــدة من كلمات: عبد الرحمن الأبنودي، وألحان: عمار الشريعي، وأغنية اتفضـل قولهـا أنت،من كلمات: عماد حسن، وألحان: محمد ضياء الدين. وأغنية الصلح خير كلمات: مصطفى الشندويلي، وألحان: حسن نشأت، وأغنية يحلهـا الحـلال من كلمات: محمد حارس، وألحان: إبراهيم نصير، وأغنية أنا قلبـي إليك ميـال، كلمات: مرسی جمیل عزیز، ألحان: محمد الموجى، وأغنية جـــــــــای فـي أيـه كلمات: عبد الوهاب محمد، و ألحان: سامي الحفناوي

واختتمت الفقرة الغنائية بأشهر أغانيها سلامات من كلمات: عبد الوهاب محمد، ألحان: طه العجيل.