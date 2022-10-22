اتفرج- انت الان تتابع خبر زينب غريب: مش هعمل عمليات تجميل ولا هنفخ شفايفي لهذا السبب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة زينب غريب، سر عدم خضوعها لعمليات تجميل، وتفاصيل الشخصية التي تقوم بها في أحدث أعمالها مسلسل “اتزان”.حيث نشرت “زينب” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة لها، وأرفقت معها التعليق التالي: “مش معني إني معملتش عمليات تجميل في وشي، ولم ولن أنفخ الشفة العلوية بالرغم من عدم تناسقها مع الشفة السفلية تضامنا مع نظرية أثر الفراشة، وسايبة حواجبي على طبيعتها، علي أمل الرجوع للطفولة البريئة ولم تأت بنتيجة فعالة مؤكدة.. وأن ده يكون سبب بطريقة أو أخري لتمثيلي شخصية (أمل) مدبرة المنزل أو عاملة النظافة في مسلسل (اتزان) لأنها مهنة أفتخر أني مارستها وشعرت بمدي حساسيتها وإرادة من يعمل بها”.

وتابعت: “الحقيقة حتى وأن لم تظهر في الدراما كاملة، بس في قلبي وخيالي موجودة زي جدور الشجر هي فرصة حقيقية من الحب والأمل ليا ولكل المشاهدين، وصوت في عقلي بيقولي هتبقي زي فيلم سندريلا أو فيلم افواه وارانب ودي أرزاق، خصوصا إن المسلسل بيسلط الضوء على المرض النفسي واضطرابات المزاج وتأثيرها مقابل وصم المجتمع للمريض في أي طبقة اجتماعية مهما كانت، احترامي وتقديري لكل من يعمل في مساعدة الآخرين، عاملة تنظيف أو مدبرة منزل، أنتم فعلا الأمل بما تعني الكلمة”.

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زينب غريب تنتظر عرض مسلسل “اتزان”

يُذكر أن الفنانة زينب غريب تنتظر عرض مسلسل “اتزان” حصريًا على منصة Watch It، وهو من بطولة ركين سعد، نبيل عيسى، ثراء جبيل، صدقي صخر، مروان يونس، وهو من تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادي عبد السلام.