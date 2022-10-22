اتفرج- انت الان تتابع خبر رسالة هامة من نبيل الحلفاوي إلى جمهور الأهلي قبل مباراة السوبر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة هامة إلى جمهور النادي الأهلي، قبل مباراة فريقهم المرتقبة مع فريق نادي الزمالك على كأس السوبر المصري.حيث نشر “الحلفاوي” من خلال حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، تغريدة قال فيها: “نصيحة للأهلوية.. بطولات.. أرقام.. رعاية.. محافل دولية.. وطنية.. مبادئ وتقاليد…الخ، من العبث تدخلوا الأهلي في مقارنات.. لأن ببساطة الأهلي خارج المقارنة”.

ومن المقرر أن يلتقي فريق النادي الأهلي مع فريق نادي الزمالك في مباراة على كأس السوبر المصري، والمُقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أحدث أعمال نبيل الحلفاوي

يُذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي، كان قد غاب عن الشاشة الصغيرة منذ أخر أعماله الفنية وهو مسلسل “القاهرة كابول”، والذي عُرض في موسم رمضان 2021.

مسلسل “القاهرة كابول” من بطولة فتحي عبد الوهاب، طارق لطفي، حنان مطاوع، خالد الصاوي، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي.