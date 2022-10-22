اتفرج- انت الان تتابع خبر بعد ما كبستها.. ياسمين عز ترد على تصريحات سلوى خطاب بهذه الطريقة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الإعلامية ياسمين عز، على الرد على حملات السخرية منها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حلقتها مساء أمس مع الفنانة سلوى خطاب، وتصريحات الأخيرة معها.حيث نشرت “ياسمين” من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صور من حلقتها مع الفنانة سلوى خطاب، وأرفقت معها التعليق التالي: “حبيبتي وصديقتي الحنونة النجمة سلوي خطاب اللي باكل من ايديها احلي بامية حقيقي من امتع الحلقات اللي عملتها وانتي تقولي اللي انتي عايزاه علي قلبي زي العسل”.

صريحات سلوى خطاب مع ياسمين عز

يُذكر أن حلقة الفنانة سلوى خطاب، مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج “كلام الناس”، كانت قد تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات الأولى التي رأى الكثير أنها أحرجت الإعلامية المعروفة بانحيازها للرجال.

حيث قالت ياسمين عز لسلوى خطاب: “الرجل مخلوق جميل”، لترد عليها الأخيرة قائلة: “«كان عندي واحدة صاحبتي لها آراء عكس آرائك كده، وليها آراء متطرفة، كنت بقولها هستنى لما تتجوزي وأشوفك وإنتي بتتجري من شعرك في الريسبشن، وفعلا اتطلقت بعد ما جوزها جابها من شعرها”.

وعندما قالت ياسمين عز: ” جميل لوحده ربنا خلقه جميل”، ردت عليها سلوى خطاب قائلة: “كفاية رومانسية بقى، هتشوفي، بس ابقي فكريني لما تتجرجري”.