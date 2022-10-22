اتفرج- انت الان تتابع خبر روقه.. والد حسام حبيب لنجله: من ساعة ما طلقت شيرين وأنا بصرف عليك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصل حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، هجومه على نجله، بعد مداخلته الهاتفية أمس مع الإعلامي عمرو أديب، لكشف حقيقة ما حدث بينه وبين الفنانة شيرين عبد الوهاب ليلة دخولها المستشفى.حيث كتب والد حسام حبيب عبر حسابه على موقع “فيس بوك”: “انت بتقول لما رجعت ليها العربية، واحد بيشتغل معاها أخد العربية اللي بخمسة مليون وقالها هابقي أديكي بيها شغل، وواحد محاسب تعرفه قريب شكالها حاله أعطت له 100 ألف دولار وخلع، وإنها بتكتب شيكات للناس على بياض، إنت كده بتدي مبرر لأهلها ليحجروا عليها وبتطلعها إنها سفيهة وعبيطة، وأنا من معرفتي بيها أنها واعية وناصحة، بتيجي تكحلها تعميها، إسأل أبوك يقولك تقول إيه”.

وتابع: ” بتقول انك عمرك ما اخدت منها فلوس وانك ما بتشتغلش 4 سنين كنت عايش على قفا مين، وهي قالت لي يابابا انا عايزه اتجوز راجل يصرف علي، وقلت له عايزك تشتغل وتصرف على بيتك عشان تكبر في نظر مراتك وتحترمك، الحب وحده لا يكفي، أخدت مني مليون جنيه عشان تشطب فيلتك وما تعيش في بيت مراتك وها اردهملك ومن ساعه ما اتطلقت، وأنا بصرف عليك”.

والد حسام حبيب لنجله: انت ست طلعت من بيت مامي على بيت مراتك

واستطرد: “رايح تقول لعمرو اديب وتهاجمني لتاني مره أنك ماتعرفنيش من 14 سنة، آه ما بتعرفنيش إلا للمصلحة، وعشان تاخد فلوس، وما دخلتش بيتى سبع سنين وجيت بس تاخد فلوس”.

واختتم: “قلت ما بتشتغلش عشان شيرين ومشاكلها كانت شغلاك، بقالك سنة مطلقاها ما اشتغلتش ليه بطل حجج، وخليك راجل انت فعلا مش تربيتي، ست طلعت من بيت مامي على بيت مراتك”.