اتفرج- انت الان تتابع خبر والد حسام حبيب يفتح النار على نجله: ضيعت نفسك وضيعت شيرين معاك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شن والد حسام حبيب، هجومًا حادًا على نجله، بعد تصريحاته التي أدلى بها أمس مع الإعلامي عمرو أديب، فيما يخص علاقته بزوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب.حيث علق حسين حبيب على تصريحات نجله، عبر منشور كتبه بحسابه على موقع “فيس بوك”، قال فيه: “قولوا الحق ولو على أنفسكم، هو ينفع أخالف شرع ربنا بحجة إنى أحمي أولادي البنات؟ ليها الثلثين والأهل ليهم الثلث بعد عمر طويل، وده يخلي الأهل راضيين ويراعوا البنات بعد عمر طويل، ودي صلة رحم، وغير كده يزرع العداوة بين الأهل”.

والد حسام حبيب لنجله: ضيعت نفسك وضيعت شيرين

وتابع والد حسام حبيب: “إنت كده مش بتحافظ على مال زوجتك، إنت بتخالف شرع ربنا والنتيجة إنهم فضحوها وقضوا على مستقبلها، وزرعت العداوة بينهم وحطمت زوجتك بجهلك بشرع ربنا، ولو كنت بتسأل أبوك كان أرشدك للحق والكل طلع كسبان يا قاطع صلة الرحم وعاصي أبوك، ضيعت نفسك وضيعت البنت معاك”.

وأضاف: ” هو ينفع أخوها بقاله أكتر من 20 سنة بيراعي أخته وهي مصدر رزقه، آجي أقفل عليه الحنفية ويقعد أربع سنين من غير شغل وراجع تاني تقفل عليه الحنفية هو وأمه وأخته وعايزه يسيبك، ياناوي على قوتي ياناوي على موتي، الزوج يتعوض الأم والأخ ما يتعوضوش، كلمة حق لوجه الله، والدين النصيحة”.