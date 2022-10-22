ضجة بسبب حفل أحمد سعد بجوار المقابر..تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 02:29 مساءً - أثار الفنان أحمد سعد، جدلًا واسعًا بين الجمهور، بعد نشره صورة له من حفله في أحدى الجامعات، بمناسبة العام الدراسي الجديد.

وأثارت الصورة جدلا بسبب غنائه خلال الحفل وخلف سور الجامعة مدافن للموتى وتبين من خلال خرائط جوجل وجود مقابر الأمر الذي أثار حفيظة البعض ودفعهم لوصف المشهد بغير اللائق.

هذا الأمر دفع الجمهور لشن حملات ضد أحمد سعد وبدأ يقول البعض" الدنيا والآخرة في صورة واحدة".

ولم يدلي الفنان أحمد سعد أية تصريح حتى الآن بخصوص هذا الأمر.

وقدم أحمد سعد خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها أغنية الملوك ووسع وسع وعليكى عيون وايه اليوم الحلو ده بالإضافة إلى أغانيه القديمة.

ونشر سعد صورًا من الحفل عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلق: حفل أسطوري.. اتبسطت جدًا مع الناس الحلوة دي في اليوم الحلو ده.

وخرج رئيس الجامعة الدكتور حسام الملاحى، ليعلق على هذا الجدل في تصريحات صحفية قائلا إن الجامعة منذ نشأتها من 18 عاما وهى تقيم حفلات للخريجين سواء كان حفلات غنائية أو حفلات تكريم، وهي مقامة على تلك الأرض التي كانت مقابر سابقة.

وتابع: هناك حملة شرسة هذه الأيام ضد الجامعة، وبعض الناس تنفث في النار، ومثل هذه الحفلات لا تتم إلا بموافقات أمنية من جميع الجهات المختصة لتأمين الحفل والمطربين.

من ناحية أخرى، استطاع أحمد سعد من خلال فيديو كليب "وسع وسع" أن يحقق نجاحا كبيرا باحتلاله المرتبة الــ 34 فى قائمة أفضل 100 فيديو على مستوى العالم بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعد تحقيق الكليب أكثر من 40 مليون مشاهدة إجمالية، كما حققت أغنية "وسع وسع" تريند على منصة "تيك توك" بملايين المشاهدات.

أغنية "وسع وسع" كلمات أحمد سعد، بالاشتراك مع مصطفى حدوتة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس وإنتاج شركة "مزيكا" الفيديو كليب من إخراج إسلام هشام، وتم تصويره فى أحد القصور التى تتميز بالفخامة.