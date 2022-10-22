على الحجار يستعد لطرح أغنية يا أرضنا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 02:29 مساءً - يطرح الفنان على الحجار خلال الأيام القليلة المقبلة أغنية بعنوان “يا أرضنا” بمانسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر وذكرى ميلاد الملحن الراحل بليغ حمدى.

وتعد “يا أرضنا” التى يغنيها على الحجار هى أخر ما لحنه الراحل بليغ حمدى.

ويحل علي الحجار ضيفا على برنامج It's Show time على قناة cbc، اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء.

ويتحدث "الحجار" في لقاء خاص وممتد مع الإعلامية سمر نعيم، عن أهم محطات مشواره الفني والتي بدأها بعلاقته بالملحن بليغ حمدي، وعن سر تميزه في أغنيات تترات المسلسلات.

كما يكشف كواليس تتر مسلسل "جزيرة غمام" الذي لاقى استحسانا كبيرا من الجمهور والنقاد في موسم رمضان الماضي.

ويتناول الحديث علاقته الفنية التاريخية بالشاعر سيد حجاب والموسيقار عمار الشريعي.

كما يتوقف اللقاء عند أهم الألبومات الغنائية في تاريخ علي الحجار، وما وراء تلك الألبومات.