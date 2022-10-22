زينب غريب تكشف سر عدم خضوعها لتجميل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - نشرت الفنانة زينب غريب تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تعلن فيه عن السبب الحقيقي وراء عدم خضوعها الى عمليات تجميل.

وقالت زينب غريب : “مش معني إني معملتش عمليات تجميل في وشي، ولم ولن أنفخ الشفة العلوية بالرغم من عدم تناسقها مع الشفة السفلية تضامنا مع نظرية أثر الفراشة، وسايبة حواجبي على طبيعتها، علي أمل الرجوع للطفولة البريئة ولم تأت بنتيجة فعالة مؤكدة.. وأن ده يكون سبب بطريقة أو أخري لتمثيلي شخصية (أمل) مدبرة المنزل أو عاملة النظافة في مسلسل (اتزان) لأنها مهنة أفتخر أني مارستها وشعرت بمدي حساسيتها وإرادة من يعمل بها، الحقيقة حتى وأن لم تظهر في الدراما كاملة، بس في قلبي وخيالي موجودة زي جدور الشجر هي فرصة حقيقية من الحب والأمل ليا ولكل المشاهدين، وصوت في عقلي بيقولي هتبقي زي فيلم سندريلا أو فيلم افواه وارانب ودي أرزاق".