وفاة الفنان السعودي خالد سامي بعد صراع مع المرض

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - توفي الفنان السعودي خالد سامي، عن عمر يناهز 60 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقال ابنه فيصل في تغريدة على “تويتر”: “لله ما أخذ ولله ما أعطى كثيرًا، ‏والدي خالد الدسيماني، أو كما تعرفونه باسمه الفنّي خالد سامي، انتقل إلى رحمة الله بسبب تداعيات صحيّة”.

وكان خالد سامي يعاني من أزمة صحية بدأت عقب إجراء عملية زراعة كبد، إذ تفاقم التدهور الصحي وجرى نقله إلى المستشفى، ثم دخل في غيبوبة قبل أشهر عدة توقف خلالها قلبه مرتين عن العمل لدقائق قبل أن ينعشه الأطباء.

يذكر أن خالد سامي هو ممثل ومؤلف ومخرج، شارك في العديد من المسلسلات والبرامج التلفزيونية والمسرحيات، ومن أبرز أعماله عائلة أبو رويشد وطاش ما طاش وأبو العصافير.