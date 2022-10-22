ننشر موعد عرض مسلسل بيت فرح بطولة فتحي عبد الوهاب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 11:35 صباحاً - يعرض اليوم مسلسل “بيت فرح” والذى يقوم ببطولته الفنان فتحي عبد الوهاب وذلك على قناة الحياة ومن المقرر أن يعرض من السبت الى الأربعاء.

وتدور أحداث مسلسل "بيت فرح" في إطار اجتماعي كوميدي، حول رجل يعيش في شقة داخل عمارة سكنية، ويعاني من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته، ويحدث العديد من المواقف مع جيرانه بالعمارة التي تغير شكل حياته تماما؛ حيث يكون لهذا الشخص حكاية مع كل جار في العمارة.

يبلغ عدد حلقات المسلسل 20 حلقة، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، بينهم الفنان فتحي عبد الوهاب، والفنانة داليا مصطفي، من تأليف هبة رجب، وإخراج شيرين عادل.