نجاح باهر وإشادات بمسرحية دنيا سمير غانم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 11:35 صباحاً - اشادات كبيره من الجمهور بالعرض المسرحي "أنستونا" للنجمة دنيا سمير غانم ومقاعد المشاهدين كاملة العدد في أول أيام عرضها.

وتألقت "دنيا" فى أولى تجاربها على خشبة المسرح بمسرحية "أنستونا"، على أحد مسارح مدينة السادس من أكتوبر.

قدمت أداء مبهرا في الغناء والاستعراض والتمثيل، وهو الأمر الذي انعكس على باقي فريق العمل المسرحي الذي اتسم بالكوميديا.

وعقب انتهاء العرض وجه المخرج خالد جلال الشكر لفريق عمل المسرحية وخصوصا المنتج احمد السبكي ونجله محمد احمد السبكي منتج العمل ونجمه العرض دنيا سمير غانم ووصفها بالساحرة.

مسرحية "أنستونا" تضم 5 أغانٍ، تقدمها دنيا سمير غانم، من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع النابلسي، وأحمد وحيد كينج، وألحان عمرو مصطفى.

"أنستونا" للنجمة دنيا سمير غانم وهى تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب ، وانتاج محمد احمد السبكي ، وإخراج خالد جلال، ويشارك في البطولة بجانب دنيا سمير غانم كلا من، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج.