مسرحية ”أنستونا” تنطلق اليوم.. المواعيد وأسعار التذاكر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 07:31 مساءً - ينطلق الخميس 20 أكتوبر، أولى عروض مسرحية "أنستونا" للنجمة المصرية دنيا سمير غانم، في أول تجربة لها على خشبة المسرح.

ويشارك في بطولة مسرحية "أنستونا" نخبة من أبرز نجوم الكوميديا في مصر يتقدمهم: بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، مريم السكري، عمرو عبدالعزيز، والمسرحية من إخراج خالد جلال، وتأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

وتعرض المسرحية على مسرح جامعة مصر بمدينة 6 أكتوبر، جنوب العاصمة القاهرة، في الساعة الثامنة مساء، وذلك في الفترة من 20 أكتوبرإلى 11 نوفمبر، وفقا لموقع "تيكتس مارشيه" الذي يتم حجز تذاكر حضور المسرحية من خلاله.

وتنقسم فئات تذاكر مسرحية "أنستونا" إلى 5 فئات، الفئة الأولى بـ 250 جنيها والثانية بـ 400 جنيه، والثالثة بـ 550 جنيها، والرابعة بـ 750 جنيها، والخامسة بـ 1250 جنيها.

ولا يقتصر دور دنيا سمير غانم في المسرحية على التمثيل، حيث تقدم عددا من الأغاني، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نابلسي وأحمد وحيد كينج. وتتناول المسرحية في قالب كوميدي قصة فتاة من منطقة شعبية، تعشق الغناء، وتحلم بالشهرة والأضواء.

وروجت دنيا قبل أيام للمسرحية عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، حيث نشرت الملصق الدعائي للمسرحية وعلقت: "مسرحية أنستونا، ابتداء من الخميس 20 أكتوبر، إنتاج محمد أحمد السبكي، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، إخراج خالد جلال، على مسرح أوبرا هاوس، جامعة مصر في مدينة السادس من أكتوبر".

وأضافت: "أغاني المسرحية كلمات أيمن بهجت قمر، توزيع النابلسي وأحمد وحيد كينج، ألحان عمرو مصطفى، ستايلست مروة عودة، مصممة الاستعراضات خديجة العرقان".

وتمتلك دنيا سمير غانم، موهبة فنية خالصة، وتوهجت هذه الموهبة بفضل نشأتها وسط أسرة فنية، فوالدها هو الفنان الراحل سمير غانم، الذي تألق في السينما والتلفزيون، ووالدتها هي النجمة دلال عبدالعزيز صاحبة الأداء التلقائي.

ويعرض حالياً لدنيا سمير غانم فيلم "تسليم أهالي" الذي يشارك في بطولته هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبدالعزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، وشيكو، ولوسي، وأحمد فتحي، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.